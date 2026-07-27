В ГД приняли 250 законов против санкций
Государственная дума приняла 250 законов, направленных на противодействие санкциям, Россия продолжает свое развитие, несмотря на внешнее давление. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«За прошедшее время принято 250 антисанкционных законов. Благодаря этому удалось укрепить экономику, сохранить рабочие места, поддержать бизнес», — заявил он.
Володин отметил, что только у суверенного государства может быть будущее. Политический строй и экономическая модель, выстроенные президентом Владимиром Путиным, подтверждают свою результативность, успешно противостоят любым вызовам и демонстрируют стабильность.
Ранее стало известно, что ЕС может пересмотреть механизм утверждения антироссийских санкций. Нынешняя стратегия показала, что экономические издержки ограничений ложатся на многие страны блока.