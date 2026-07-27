Государственная дума приняла 250 законов, направленных на противодействие санкциям, Россия продолжает свое развитие, несмотря на внешнее давление. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин .

«За прошедшее время принято 250 антисанкционных законов. Благодаря этому удалось укрепить экономику, сохранить рабочие места, поддержать бизнес», — заявил он.

Володин отметил, что только у суверенного государства может быть будущее. Политический строй и экономическая модель, выстроенные президентом Владимиром Путиным, подтверждают свою результативность, успешно противостоят любым вызовам и демонстрируют стабильность.

Ранее стало известно, что ЕС может пересмотреть механизм утверждения антироссийских санкций. Нынешняя стратегия показала, что экономические издержки ограничений ложатся на многие страны блока.