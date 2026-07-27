В ЕС могут поменять нынешний механизм санкций против России из-за Греции

Евросоюз может пересмотреть процедуру утверждения антироссийских санкций из-за того, что Греция затянула введение нового пакета на несколько недель, добившись уступок для своей судоходной компании. Это следует из данных газеты Financial Times (FT).

Греция отказывалась одобрять новый санкционный пакет до тех пор, пока не получила от других стран ЕС уступки для компании Dynagas, позволившие ее судам перевозить российский СПГ в страны за пределами Евросоюза.

Журналисты назвали это первым случаем ослабления общей экономической санкционной системы. При этом существующая стратегия позволяла увидеть, что экономические издержки санкций лягут на многие страны блока.

Теперь в Брюсселе обсуждают новые варианты принятия решений. Вероятно, санкции будут утверждать по отдельности или небольшими блоками по темам.

Ранее Максим Чирков заявил, что конкурентоспособность экономики России растет относительно ЕС.