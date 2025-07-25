В ГД предложили выплачивать деньги родителям школьников перед учебным годом

В Госдуме разработали законопроект о выплатах родителям школьников перед учебным годом. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с 360.ru, что такая поддержка необходима для покупки школьных материалов, одежды и других принадлежностей для занятий.

Законопроект уже направили в правительство. Нилов напомнил практику, когда президент поручил отправить семьям по 10 тысяч рублей к школе. Люди позитивно восприняли эту меру поддержки.

«Мы считаем, что законодательно было бы правильно это закрепить и семьям, имеющим детей, перед школой такую меру поддержки обеспечивать. Для того, чтобы собрать ребенка в школу, купить необходимые материалы, купить школьную форму», — заявил он.

По его словам, законопроект должны детально рассмотреть в правительстве. Для его реализации потребуются дополнительные расходы, которые нужно заложить в бюджет следующего года. Кроме того, важно подумать над критериями нуждаемости. Например, очень хорошо обеспеченным семьям не нужны дополнительные деньги для подготовки ребенка к школе.

Ранее в Минкультуры предложили скорректировать список контента, который считают вредным для несовершеннолетних. Минпросвещения подготовит перечень из 100 лучших отечественных фильмов и разработает рекомендации по интеграции кинопросмотров в школе.