В Минкультуры предложили скорректировать список контента, который считается вредным для детей

Минкультуры РФ обратился в Госдуму с инициативой скорректировать список контента, который считается вредным для детей, чтобы можно было показывать классические военные фильмы в школах. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Директор департамента кинематографии Минкульта Дмитрий Давиденко заявил: «Мы идем на некоторые уступки, чтобы побольше людей увидели важные фильмы в кинотеатрах, чтобы их можно было показать в школах. Это проблема, которую нужно решать, и здесь мы рассчитываем на помощь депутатов», написало радио Sputnik.

Отмечается, что фильмы «Они сражались за Родину» и «А зори здесь тихие» рекомендованы Минпросвещения для просмотра школьниками, несмотря на содержащуюся в них жестокость. Однако показ этих фильмов на платформе «Киносферум» влечет за собой штрафы от Роскомнадзора.

Депутаты подтвердили наличие проблемы и выразили готовность ее решить. Минпросвещения планирует подготовить список из 100 лучших отечественных фильмов, классифицированных по возрасту и предметам, а также разработать рекомендации по интеграции кинопросмотров в учебный процесс.