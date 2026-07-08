В ГД предложили ввести налоговый вычет на оплату услуг нянь для детей до 3 лет

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в правительство на заключение проект закона о введении налогового вычета на оплату услуг нянь для детей в возрасте до трех лет. Текст документа оказался в распоряжении ТАСС .

Законопроект предполагает корректировку второй части Налогового кодекса. В пояснительной записке уточнили, что документ разработали в рамках госполитики по поддержке семей, повышению рождаемости и созданию условий для совмещения родительства и трудовой деятельности.

Сейчас затраты на услуги няни, не относящиеся к медицинским или образовательным, не дают права на социальный вычет, а потому семьи, легально пользующиеся услугами частных организаций, ИП или самозанятых, не могут вернуть часть средств через механизм НДФЛ.

Ранее депутаты «Справедливой России — За правду» предложили ввести плату на детей, которым не хватило мест в детсадах.