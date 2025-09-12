В ГД предложили ввести мораторий на гражданство для мигрантов из Средней Азии

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ввести до 2030 года мораторий на гражданство и вид на жительство в России для выходцев из Средней Азии. Документ есть в распоряжении 360.ru.

«Только так мы сможем стабилизировать ситуацию и решить все проблемы, которые сегодня возникают из-за массового приезда в страну иностранных граждан», — заявил Миронов.

Он сослался на официальные данные, согласно которым в России более 6,5 миллиона мигрантов, из которых работают менее половины. Это создает нагрузку на социальную инфраструктуру и представляет угрозу безопасности и благополучию страны, подчеркнул депутат.

В августе Миронов предлагал депортировать родственников мигрантов, совершивших преступления.