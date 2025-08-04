Высылайте их кланами: В ГД призвали депортировать родственников мигрантов-преступников

Мигрантам, которых судили за особо тяжкие преступления, следует пожизненно запретить въезд в Россию. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Соответствующий законопроект, по его словам, уже внесен в Госдуму. Согласно документу, въезд в Россию запретят иностранцам, совершившим тяжкие преступления на территории страны или за рубежом вне зависимости от снятия или погашения судимости. Депутат выразил уверенность, что инициатива поможет снизить число правонарушений.

«К огромному сожалению, криминальное прошлое выходцев из стран Средней Азии для наших правоохранительных органов является тайной за семью печатями. Никто толком не знает, чем занимались или запятнали себя мигранты у себя на родине до приезда в Россию», — добавил парламентарий.

Также он предложил выдворять из страны семейные кланы — всех прямых родственников мигрантов, нарушивших российские законы.

Ранее Минтруд призвал не допускать до сферы услуг мигрантов, которые не знают русский язык. К профессиям, на которые рекомендуют распространить инициативу, относятся водитель, продавец продовольственных или непродовольственных товаров, медицинский работник.