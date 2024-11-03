В ГД предложили проводить лотереи для новорожденных в России

Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил запустить лотерею среди новорожденных в России. О подробностях акции он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Он сообщил о частых обращениях россиян по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одно из предложений понравилось Чернышову.

«Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан РФ 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», — заявил вице-спикер ГД.

Он отметил, что участие в таких лотереях может быть автоматическим, данные возьмут из списков ЗАГСа. Победителей торжественно объявят в конце лотереи, а родителям вручат призы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что любую инициативу, направленную на увеличение рождаемости в России, если она будет эффективна, должны поддерживать. Так он прокомментировал идею предоставлять женщинам возможность работать удаленно для повышения демографии.