Депутат Милонов поддержал удаленку для женщин для повышения рождаемости

Любая инициатива, направленная на увеличение рождаемости в России, если она будет эффективна, должна поддерживаться. Таким мнением с RT поделился Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя идею предоставлять женщинам удаленку для повышения демографии.

По словам народного избранника, в таком вопросе, как повышение рождаемости, все средства хороши. Он также подчеркнул, что удаленку можно было бы распространять на людей обоих полов. Главное, чтобы это не отражалось на результате труда.

Милонов добавил, что для того, чтобы ребенок появился, нужны два человека. Поэтому только женщина, сидящая дома, пока муж ездит по командировкам, вряд ли сможет помочь с рождаемостью в стране.