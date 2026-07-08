В ГД предложили платить россиянам за долгий брак

Правительству следует ввести поощрительные выплаты за супружеский стаж — пять тысяч рублей за пять лет брака и 10 тысяч рублей за 10 лет. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС .

Он отметил, что в некоторых российских регионах уже существуют денежные поощрения для супружеских пар с большим стажем, приуроченные к отмечаемому 8 июля Дню семьи, любви и верности.

«Было бы правильнее с учетом того, что, к сожалению, еще много разводов, стимулировать молодые семьи. Хотя бы давайте символически, пять лет брака — пять тысяч рублей получили. Причем не от региона, это должна быть федеральная выплата», — сказал он.

Миронов объяснил, что так россияне почувствуют, что государство поддерживает их долгий союз. Также следует рассмотреть возможность введения ежегодной денежной помощи для многодетных семей, приуроченной к 8 июля.