В ГД предложили обязать операторов связи бесплатно активировать антифрод-системы

Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили обязать операторов связи бесплатно активировать системы, защищающие пользователей от мошенников. Документ есть в распоряжении 360.ru.

По словам авторов идеи, она позволит не только уменьшить число мошеннических атак, но и снизить нагрузку на правоохранительные органы. Только за первый квартал 2025 года жители России потеряли таким образом около 80 миллиардов рублей.

«Для многих граждан, особенно людей пенсионного возраста, самостоятельная загрузка на телефон таких программ вызывает большие трудности», — добавил Миронов.

Ранее злоумышленники подделали страницу одного из популярных в России агрегаторов по продаже авиабилетов и стали предлагать билеты из Москвы в Геленджик почти за 36 тысяч рублей.