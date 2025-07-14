Аферисты начали подделывать сайты сервисов с авиабилетами в Геленджик

В Сети появились мошеннические страницы с билетами в Геленджик

Мошенники подделали веб-страницу одного из популярных в России агрегаторов по продаже авиабилетов и предложили приобрести билеты из Москвы в Геленджик за 35 837 рублей. Об этом ТАСС сообщили в ИБ-компании F6.

Специалисты отметили, что фишинговая форма данных работает по схеме «Мамонт» на фейковую покупку и фейковый возврат билетов. В компании предупредили, что страница с нужной ценой билетов создается «всего за пару кликов».

«Злоумышленники похищают данные банковской карты у жертвы при оплате несуществующих билетов и возврате средств на поддельной странице. Потом с карты списывают деньги», — объяснили в F6.

Росавиация 9 июля сообщила о возобновлении работы аэропорта Геленджика. Регулярные рейсы в город-курорт с 18 июля начнет выполнять «Аэрофлот», а с 24 июля — «Уральские авиалинии».

Авиакомпания S7 Airlines вернется к регулярным рейсам из Новосибирска в Геленджик с 7 августа, а с 8 августа — из Москвы.