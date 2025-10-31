В ГД предложили наказывать госинспекторов за незаконные штрафы с дорожных камер

В ГД внесли законопроект об ответственности за незаконные штрафы с дорожных камер. Авторами инициативы стали депутаты Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев, Александр Ющенко и Дмитрий Свищев. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Предлагаем штрафовать инспекторов за вынесение некорректных постановлений, когда по фото- и видеоматериалам ясно, что конкретный водитель ничего не нарушил», — сказал Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Речь идет о ситуациях, когда камера фиксирует чужой автомобиль, машина едет на эвакуаторе или на транспортное средство просто неудачно упала тень. Парламентарий отметил, что часто водителю проще оплатить такой штраф, чем оспаривать его, а уполномоченные лица этим пользуются, подписывая заведомо ошибочные постановления.

«Административную ответственность для должностного лица предлагается назначать в том же размере, что и выписанный им неправомерный штраф, но не менее 5000 рублей», — предложил он.

Как отметил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, принятие инициативы поможет повысить ответственность должностных лиц, уменьшит количество ошибочных штрафов и восстановит доверие россиян к системе автоматической фиксации нарушений.

Ранее стало известно, что в 1 ноября водителей без полиса ОСАГО начнут вычислять по камерам. Как отметила автоюрист Екатерина Соловьева, в случае ошибки оспорить штраф будет очень просто — показать действующий полис.