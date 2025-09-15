С ноября водителей без ОСАГО начнут вычислять по камерам. Как это будет работать?

Автоюрист Соловьева: с 1 ноября водителей без ОСАГО будут выявлять по камерам

С 1 ноября водителей без полиса ОСАГО будут автоматически вычислять дорожные камеры. Об этом рассказала РИА «Новости» эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева.

«По поручению президента с 1 ноября 2025 года планируется введение нового вида фиксации нарушений. Так, участников дорожного движения без полиса ОСАГО будут выявлять в автоматическом режиме с помощью дорожных камер», — сообщила Соловьева.

Автоюрист отметила, что проверить отсутствие полиса ОСАГО в базе данных проще всего. Страховым компаниям автоматическая фиксация выгодна экономически.

«Ведь это вынудит водителей все-таки оформлять полис», — добавила эксперт.

По мнению Соловьевой, автоматическое выявление водителей без полиса стало своего рода компромиссом. Страховщики могут направлять часть средств от штрафов в дорожные фонды.

«Здесь есть и плюс для водителей. Если произойдет ошибка, оспорить такой штраф будет крайне просто — достаточно предоставить действующий полис», — заключила специалист.

Ранее стало известно, что Центробанк России может значительно поднять цены на полисы ОСАГО в регионах с высоким уровнем мошенничества в автостраховании. Также планируется общее увеличение стоимости полиса на 15% из-за расширения тарифного коридора.