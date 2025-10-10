В ГД предложили на законном уровне ограничить число кошек и собак в квартирах

В Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, который устанавливает ограничения на количество собак и кошек в квартирах. Автором инициативы стал член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко, документ оказался в распоряжении ТАСС .

Изменения предложили ввести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно инициативе, на каждые 18 квадратных метров жилой площади позволительно содержание не более одного взрослого питомца. Временное превышение нормы разрешат в случае рождения потомства — до достижения детенышами возраста шести месяцев. При этом ограничения не коснутся собак-проводников.

В пояснительной записке отметили, что нынешнее законодательство допускает неограниченное число кошек и собак в квартирах. Иногда это приводит к случаям, когда в обычной квартире живут 15-20 питомцев. Это нарушает санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее комитет ГД по экологии не поддержал идею о запрете использования животных в цирке. Установленные нормы регулируют условия проживания, ветеринарное обслуживание и нормальные методы дрессировки, поэтому подобная деятельность допустима. В случае нарушений ответственных накажут.