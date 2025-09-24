Идея о запрете животных в цирках не нашла поддержки в Госдуме

Комитет ГД по экологии рекомендовал палате не поддерживать инициативу о запрете использования животных в цирке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В проекте предложили отправить животных в реабилитационные центры и приюты, а после восстановления вернуть в естественную среду обитания и запретить цирковые представления с ними на законодательном уровне.

Однако по мнению комитета по экологии, это ни к чему. Там посчитали, что установленные нормы регулируют условия проживания, нормальные методы дрессировки, ветеринарное обслуживание и допускают подобную деятельность.

Там же отметили, что нужно не запрещать содержание животных в цирке, а усилить контроль за соблюдением уже существующих правил.

«Эффективный государственный контроль (надзор) позволяет применять к нарушителям соответствующих требований такие меры, как приостановление и прекращение действия лицензии», — заявили в документах.

Кроме того, виновных лиц могут привлечь к уголовной или административной ответственности.

