Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов

Теперь работодатель сможет увольнять работников-мигрантов, если их количество превышает ограничения, установленные федеральными и местными законами.

Ранее администрация Санкт-Петербурга не исключила, что действующие в городе ограничения на трудоустройство мигрантов в сферы такси и доставки продлят до 2027 года. Такие правила ввели летом, объяснив их желанием бороться с теневой занятостью и создать рабочие места для молодежи и студентов.

В Калужской области тем временем ввели 10-летний ценз оседлости на льготную ипотеку для многодетных семей. Кроме того, мигрантам запретили работать в сферах доставки и услуг.