В ГД ответили на слухи о наказании за критику мессенджера MAX

Россиянам не запрещали критиковать новый мессенджер МАХ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Парламентарий попросил прессу ориентироваться только на официальную информацию в данном вопросе. Он добавил, что обоснованные замечания в адрес сервиса не запрещены.

По его мнению, такие претензии скорее помогают разработчикам совершенствовать продукт. Политик отметил, что слухи о проверках за критику национального мессенджера в СМИ не соответствуют действительности.

При этом парламентарий все же не исключил необходимости «внимательно присмотреться» к источникам дискредитации сервиса.

Такие меры потребуются, как считает Боярский, если вокруг МАХ поднимется очевидная волна негативных комментариев и необоснованной критики.

Бета-версия МАХ работает уже несколько месяцев. Сервис во многом напоминает китайское суперприложение WeChat — с мессенджером, поисковиком, платежной системой и социальной сетью. В июле национальный мессенджер открыл пользователям групповые видеозвонки.