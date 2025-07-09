Пользователям МАХ стали доступны групповые видеозвонки

Пользователи мессенджера MAX получили возможность создавать групповые звонки. При этом длительность видеоконференции и количество ее участников не ограничены.
Для создания конференции необходимо будет нажать кнопку «Звонки» внизу экрана и выбрать соответствующую опцию. В ближайшее время туда внедрят чат, нейроаватары, маски для участников и другие дополнительные функции.
К концу июня число пользователей MAX превысило миллион человек, а к июлю увеличилось почти вдвое.
Ранее президент Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину поддержать развитие мессенджера, в том числе обеспечить доступ через него к наиболее востребованным госуслугам.
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