Британские спецслужбы активизировали работу с российскими эмигрантами за рубежом, рассказал оперативный сотрудник ФСБ России. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

«Лондон стремится создать для внешнего мира иллюзию того, что внутри русской эмиграции зреет некий альтернативный центр силы, готовый заменить власть в Москве», — отметил представитель ФСБ.

Он добавил, что этих людей используют как витрины для демонстрации другой России, прикрывая ими интересы британской короны. Однако попытки спецслужб создать марионеточные организации под видом естественной гражданской активности и с их помощью нанести ущерб России обречены на провал. Российская разведка знает имена релокантов, связавших свою судьбу с Британией и желающих поражения родной стране.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что часть эмигрантов живут за границей своей жизнью, другие же стремятся делать гадости России.