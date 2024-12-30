В Чечне майнеров-нелегалов приравняют к террористам

В Чечне к террористическим действиям приравняют деятельность нелегальных майнеров, которая вызывает проблемы с электричеством в целых районах и городах. Об этом заявил депутат Госдумы и руководитель оперативного штаба по развитию региональной электроэнергетики Адам Делимханов, слова которого привело РИА «Новости» .

По его словам, глава Чечни Рамзан Кадыров уделяет особое внимание обеспечению стабильного энергоснабжения в республике. Он попросил довести до сведения жителей, что в случае выявления нелегального майнинга, который приводит к проблемам с электричеством, виновные в этом подвергнутся строгому наказанию.

«Мы приравняем их к террористам, так как их действия наносят вред всему обществу», — подчеркнул Делимханов.

Ранее правительство России запретило майнинг в десяти регионах страны. В правительстве пояснили, что задача таких ограничений — сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности.