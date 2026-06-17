Президент России Владимир Путин обладает высоким уровнем поддержки среди населения страны. Об этом в своей новой книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере» написал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Любые объективные и независимые попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», — подчеркнул он.

Вэнс упомянул, как в бытность сенатором обратил внимание на популярность российского лидера на одной из конференций в Германии, за что его сразу подвергли жесткой критике.

«Мюнхен стал местом, где люди не признавали неудобную правду, а погрязли в утешительной лжи. Это приносило психологическое удовлетворение, но мешало принимать мудрые решения», — констатировал политик.

Ранее ВЦИОМ в опросе оценил рейтинг доверия президенту Владимиру Путину среди жителей России в 79,2%.