Рейтинг доверия Путину оценили в 79,2%

Рейтинг доверия президенту Владимиру Путину оценили в 79,2%, а одобрили его деятельность 75,4% опрошенных. Такие результаты опубликовал ВЦИОМ , опросив 1600 респондентов из разных регионов.

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 59,5% участников опроса, а положительно оценивают его работу 49,8%.

Среди партий лидерство сохраняет «Единая Россия». ЛДПР удерживает второе место, но к ней приближается КПРФ — только ее поддержка за неделю возросла. Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов занимает третье место по уровню доверия.

Опрос проводится по телефону, респондентам задают соответствующие вопросы, после чего анализируют результаты.

Ранее россияне выбрали лучших актеров и актрис года. Среди мужчин первые четыре места заняли Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Юра Борисов и Александр Петров, а лучшими актрисами выбрали Марию Аронову, Светлану Ходченкову и Анну Пересильд.