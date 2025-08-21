В Баку допрыгались. Кремль отреагировал на дерзость с памятниками

Азербайджанские власти снесли более 20 памятников в Ханкенди, на территории Нагорного Карабаха. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РБК осудил такие действия.

Свое отношение к сносу монументов Швыдкой охарактеризовал как «сверхнегативное» — независимо от того, к какой нации относятся личности, которые изображают эти памятники.

Швыдкой подчеркнул, что такие действия не могут служить аргументом ни в исторических, ни в политических спорах. Он добавил, что политика относится к настоящему времени, тогда как культурное наследие имеет вечную ценность, и это следует учитывать.

Диалог по данному вопросу, полагает Швыдкой, должен поддерживаться Россией с Азербайджаном, Грузией, Арменией и народами Закавказья.

О сносе памятников в Ханкенди сообщили армянские СМИ. Баку официально таких заявлений не делал.

По версии представителей прессы Армении, с территории бывшего Степанакерта убрали 25 памятников. Все они были посвящены советским политическим и военным деятелям. Чуть ранее азербайджанские власти снесли в Ханкенди и памятник Айвазовскому.

Ранее инсайдеры сообщали, что президента России разочаровала политика Азербайджана.