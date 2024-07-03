Песков анонсировал вступление Белоруссии в ШОС

Расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет одной из тем начавшегося в Астане саммита глав государств — членов организации. Одним из новых участников станет Белоруссия, которая пока носит статус партнера по диалогу. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что вступление Белоруссии в состав ШОС отвечает интересам обеих сторон. Россия приветствует такое решение.

«Мы приветствуем вступление Белоруссии в ШОС, это наш очень важный союзник. Это соответствует интересам Минска и, конечно, это будет большим приобретением для Шанхайской организации сотрудничества», — заявил Песков.

Саммит ШОС начался в Астане в среду, 3 июля, и продлится до четверга. Встреча проходит в расширенном формате с привлечением стран — партнеров по диалогу. В Казахстан приехали лидеры Турции, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, и Туркменистана, а также делегации от ряда международных организаций.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, а также проведет переговоры с лидерами Монголии, Азербайджана, Пакистана и Ирана.