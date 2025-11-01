Уволивший с матом подчиненного губернатор потребовал повысить культуру общения

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании регионального правительства заявил о необходимости повысить культуру общения чиновников с гражданами. Заседание транслировалось на официальной странице правительства региона во «ВКонтакте» .

Поводом стал инцидент, в котором сотрудник областного Минздрава грубо разговаривал с женщиной, обратившейся за помощью.

«Прошу администрацию губернатора проанализировать и дать предложения, чтобы мы не только по сути, но и по документам смогли и себя, и наших сотрудников перевести в более корректную и правильную форму обращения с гражданами», — заявил Федорищев.

В октябре губернатор в грубой форме уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова, возмутившись его ответом на вопрос о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны.

На днях губернатор Федорищев записал рэп. Текст композиции посвящен Самарской области.