В треке упоминаются бункер Сталина, автомобильный завод в Тольятти и то, что «мама — Волга, папы нету». Кроме того, Федорищев спрашивает своего заместителя Александра Фетисова, «какой стратегией вернуть веками величайший Куйбышев — сердечник Родины из стали».

Ранее губернатор попал в скандал, публично нахамив главе Кинельского района Юрию Жидкову. После этого чиновник попал в больницу. За это время срок полномочий Жидкова истек. В свою очередь, сам Федорищев пообещал, что постарается быть вежливым с подчиненными по меньшей мере 10 дней.