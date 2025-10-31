«Мама — Волга, папы нету»: скандальный самарский губернатор зачитал рэп о городе
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прочитал рэп, посвященный городу. Фрагмент композиции опубликовал в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.
В треке упоминаются бункер Сталина, автомобильный завод в Тольятти и то, что «мама — Волга, папы нету». Кроме того, Федорищев спрашивает своего заместителя Александра Фетисова, «какой стратегией вернуть веками величайший Куйбышев — сердечник Родины из стали».
Ранее губернатор попал в скандал, публично нахамив главе Кинельского района Юрию Жидкову. После этого чиновник попал в больницу. За это время срок полномочий Жидкова истек. В свою очередь, сам Федорищев пообещал, что постарается быть вежливым с подчиненными по меньшей мере 10 дней.