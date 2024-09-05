Уволился прокурор Москвы Денис Попов

Прокурора Москвы Дениса Попова освободили от должности. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Прокурор занимал свой пост почти пять лет. Его увольнение связано с выходом на пенсию.

Попов начал служить в органах прокуратуры в 2000 году. В сентябре 2019-го он стал прокурором Москвы.

Ранее пост главы Росмолодежи покинула Ксения Разуваева. Свой уход она объяснила семейными обстоятельствами. Женщина призналась, что сейчас личным делам ей придется посвятить большую часть своего времени, а это не должно мешать работе.

Разуваева выразила доверие своей команде и отметила, что поставленные Владимиром Путиным задачи требуют бескомпромиссной самоотдачи.