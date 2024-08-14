Глава Росмолодежи объяснила уход с поста

Ксения Разуваева, покинувшая пост главы Росмолодежи, объяснила уход семейными обстоятельствами. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства — им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе», — подчеркнула она.

Также Разуваева выразила доверие своей команде и подчеркнула, что задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным, требуют интенсивной работы и бескомпромиссной самоотдачи.

Она руководила Росмолодежью с 17 июня 2021 года. Врио ее преемника на посту станет ее бывший заместитель Денис Аширов.