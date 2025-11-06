Уволенный матом глава района в Самарской области досрочно ушел в отставку

В районе прошло внеочередное заседание Собрания представителей муниципального района Кинельский. Депутаты приняли отставку главы района, который решил покинуть пост после того, как его матом «уволил» губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Полномочия Жидкова истекали 29 октября. Конкурс на его должность объявили еще в конце сентября, но кандидатов не нашлось. Сейчас объявлен повторный, который продлится до 16 ноября.

Ситуация, из-за которой Жидков уволился, произошла 14 октября. В тот день губернатор посетил район с рабочей поездкой. Федорищев наткнулся на камень с разбитой мемориальной табличкой, где говорилось, что на этом месте воздвигнут обелиск участникам Великой Отечественной войны, которые родом из этих мест. Губернатор спросил у Жидкова, что это за камень, но не получив внятного ответа похлопал по плечу и нецензурно выразился, что он уволен.

Жидков позднее в Telegram-канале пояснил, что мемориальную табличку установили на месте будущего обелиска в 2018 году, но после его открытия в 2022 году жители решили ее сохранить и перенесли на территорию школы, но его об этом не предупредили.

Ранее Федорищев, матом уволивший главу района, поручил подчиненным повысить культуру общения с жителями области.