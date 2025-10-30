Уволенного с матом чиновника из Самарской области выписали из больницы

Главу Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, госпитализированного после конфликта с губернатором Вячеславом Федорищевым, выписали из больницы. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном минздраве.

В администрации района уточнили, что на работу он пока не приходил.

Инцидент произошел 14 октября, когда губернатор осматривал школу с Аллеей Памяти. Увидев камень в траве, Федорищев резко отреагировал на объяснение Жидкова, что тот остался после установки памятного знака, и в грубой форме потребовал его уволиться. Видео глава региона позже выложил в своем канале на платформе MАХ.

После случившегося Жидкова госпитализировали. Позже он заявил, что после выздоровления намерен подать заявление об увольнении, пояснив, что камень перенесли жители после открытия обелиска.

Срок полномочий Жидкова истек 29 октября. Новый конкурс на пост главы района продлится до 16 ноября.

На днях губернатор Федорищев заявил, что постарается оставаться вежливым с подчиненными еще 10 дней.