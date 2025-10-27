Самарский губернатор пообещал быть вежливым с подчиненными еще 10 дней

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что постарается оставаться вежливым с подчиненными еще 10 дней. Об этом он сказал на оперативном совещании регионального правительства, написало РИА «Новости» .

Поводом для заявления стал доклад о жалобе жительницы Тольятти на протекающую крышу, ремонт которой затянулся. Представитель Госжилинспекции заявил, что вопрос не входит в полномочия ведомства. Федорищев резко отреагировал на такую формулировку.

«У меня есть еще дней 10, в которые я обещал себе и коллегам, что буду достаточно вежлив. В том числе, когда слушаю такие доклады», — сказал Федорищев.

Он не уточнил, почему выбрал именно 10-дневный срок.

Министр энергетики и ЖКХ региона Виталий Брижань сообщил, что с пострадавшей подписали соглашение о компенсации, а ремонт кровли планируется завершить до конца ноября.

Федорищев ранее оказался в центре внимания после появления 14 октября видео, где он во время осмотра школы в Кинельском районе грубо отправил в отставку главу района Юрия Жидкова, используя нецензурную лексику.