Увлекшегося ММА сына Кадырова наградили за заслуги перед Чечней

Даудов: Эли Кадыров получил медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»

Фото: Unsplash

Сыну главы Чечни и директору спортивного клуба «Ахмат» 17-летнему Эли Кадырову вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» за успехи в области физкультуры и спорта. Председатель регионального правительства Магомед Даудов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Несмотря на молодой возраст, он зарекомендовал себя достойным представителем команды, основанной нашим первым президентом, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым. <…> Поздравляю дорогого племянника с вручением столь высокой награды», — заявил он.

Кадыров-младший занял посты гендиректора республиканского спортивного клуба «Ахмат» и президента Федерации бокса Чечни. В конце 2022 года он дебютировал в борьбе MMA. Даудов сообщил, что глава Чечни подписал указ о присуждении медали за личные заслуги перед республикой, связанные с развитием физической культуры и спорта.

Другой сын Кадырова, Адам, выступил перед президентом России Владимиром Путиным во время его поездки в Российский университет спецназа в Гудермесе. Парень стрелял по мишеням.

Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

Пророчества «мальчика-Ванги». Что известно о провидце Саше Сулине

Majdi Fathi

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

Макрон — тот же Зеленский, на котором просто лучше сидит костюм

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте