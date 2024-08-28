Увлекшегося ММА сына Кадырова наградили за заслуги перед Чечней

Сыну главы Чечни и директору спортивного клуба «Ахмат» 17-летнему Эли Кадырову вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» за успехи в области физкультуры и спорта. Председатель регионального правительства Магомед Даудов сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«Несмотря на молодой возраст, он зарекомендовал себя достойным представителем команды, основанной нашим первым президентом, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым. <…> Поздравляю дорогого племянника с вручением столь высокой награды», — заявил он.

Кадыров-младший занял посты гендиректора республиканского спортивного клуба «Ахмат» и президента Федерации бокса Чечни. В конце 2022 года он дебютировал в борьбе MMA. Даудов сообщил, что глава Чечни подписал указ о присуждении медали за личные заслуги перед республикой, связанные с развитием физической культуры и спорта.

Другой сын Кадырова, Адам, выступил перед президентом России Владимиром Путиным во время его поездки в Российский университет спецназа в Гудермесе. Парень стрелял по мишеням.