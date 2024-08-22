Адам Кадыров продемонстрировал Путину навыки стрельбы

Адам Кадыров во время визита Путина в Чечню показал ему навыки стрельбы

Сын главы Чечни 16-летний Адам Кадыров продемонстрировал навыки стрельбы президенту России Владимиру Путину, когда тот посетил Российский университет спецназа в Гудермесе в ходе визита в республику. Видео опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Президент России предметно ознакомился с материально-технической базой университета. Он также побывал на учебных площадках и тренировочных полигонах, где был наглядно продемонстрирован процесс отработки навыков бойцов», — написал Делимханов.

На видео Адам Кадыров стреляет по мишеням на учебном полигоне. За процессом наблюдали Рамзан Кадыров, Владимир Путин и другие члены делегации президента.

Ранее Адам Кадыров выложил в соцсеть фотографию с президентом. В кадре Путин и Кадыров-младший стоят у трапа самолета.