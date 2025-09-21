«Увернулся в последнюю секунду». Путин рассказал, как на него чуть не упал мотоцикл

Путин рассказал, что на него чуть не упал мотоцикл

Президент России Владимир Путин рассказал, как на него однажды чуть не упал мотоцикл. Видео, снятое в ходе учений «Запад-2025», опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

«Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня „козлом“ вверх полетел, перевернулся! И я в последнюю секунду только увернулся, он упал рядом со мной!» — сообщил Путин.

Российский лидер всегда интересовался транспортными средствами. Однажды за рулем мотоцикла «Урал» Путин привез Сергея Аксенова на байкерское шоу.

Ранее Путин передал через дипломатов подарок жителю Аляски — новый мотоцикл «Урал». Мужчина был удивлен и признался, что лишился дара речи от неожиданности. Он отметил, что мотоцикл работает плавно, ездить на нем приятно.