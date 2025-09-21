«Увернулся в последнюю секунду». Путин рассказал, как на него чуть не упал мотоцикл
Президент России Владимир Путин рассказал, как на него однажды чуть не упал мотоцикл. Видео, снятое в ходе учений «Запад-2025», опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня „козлом“ вверх полетел, перевернулся! И я в последнюю секунду только увернулся, он упал рядом со мной!» — сообщил Путин.
Российский лидер всегда интересовался транспортными средствами. Однажды за рулем мотоцикла «Урал» Путин привез Сергея Аксенова на байкерское шоу.
Ранее Путин передал через дипломатов подарок жителю Аляски — новый мотоцикл «Урал». Мужчина был удивлен и признался, что лишился дара речи от неожиданности. Он отметил, что мотоцикл работает плавно, ездить на нем приятно.