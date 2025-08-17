«Лишился дара речи». Путин подарил мотолюбителю с Аляски новый «Урал»

Президент России Владимир Путин передал через дипломатов подарок жителю Аляски — новый мотоцикл «Урал». Об этом сообщил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

О мотолюбителе из штата Марке Уоррене, который гоняет на «Урале» по Анкориджу, журналист рассказал в одном из сюжетов на канале «Россия 1». Он обратил внимание, что из-за санкций против России у владельца возникли трудности с покупкой нужных деталей для транспорта.

После выхода ролика в эфир с ним связались российские дипломаты и преподнесли личный подарок от президента. Мужчина был удивлен.

«Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Мне нравится и мой старый, но этот, очевидно, намного лучше. Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи. Это потрясающе. Большое спасибо», — сказал Уоррен.

Во время визита в Анкоридж президент России Владимир Путин подарил местной епархии две иконы — образы преподобного Германа Аляскинского и Успения Пресвятой Богородицы.