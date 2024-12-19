Увеличить переработки и расширить право на отзыв из отпуска предложили в России

Минэкономразвития предложило вдвое увеличить лимит сверхурочной работы и разрешить экстренный отзыв из отпуска работников вредных производств. Об этом сообщил РБК .

Сейчас сверхурочная работа ограничена четырьмя часами два дня подряд и 120 часами в год. При этом оплачивать ее свыше 120 часов предложили в двойном размере за каждый час работы.

Из других предложений — сократить сроки уведомления работников об изменении условий трудового договора с двух месяцев до одного, расширить список причин для увольнения, а также сократить срок, в который работник может отозвать заявление об уходе по собственному желанию.

Меры объясняются желанием сделать рынок труда гибче в условиях дефицита кадров.

«Люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», — объяснил проект министр экономического развития Максим Решетников.

Ранее Минпромторг назвал курьерские службы источником проблем для российской экономики в условиях нехватки рабочих рук.