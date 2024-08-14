Устойчивость политической системы России удивила Запад

Сформированный в России политический режим после февраля 2022 года показал свою удивительную устойчивость к сложным моментам и кризисам, с которыми столкнулся. Это полностью опровергло все прогнозы Запада, который ожидал развала России, отметили в материале журнала The Foreign Affairs .

Авторы подчеркнули, что многие западные аналитики прогнозировали: малейшая ошибка российских властей в условиях боевых действий и санкций может стать фатальной. Но это оказалось совсем не так.

«Российский режим продемонстрировал, что он в полной мере способен поддерживать свою собственную власть и обеспечивать консолидацию элит и народа», — отметили опрошенные специалисты.

Они подчеркнули, что характерной чертой российских властей стала способность приспосабливаться и выходить из кризисных ситуаций таким образом, словно их вовсе не существовало.

Основную заслугу в создании таких условий специалисты отдали президенту России Владимиру Путину. Опрошенные журналистами эксперты подчеркнули, что выступивший в роли арбитра глава государства уладил все противоречия внутри страны и получил поддержку ранее противостоящих друг другу групп. Поэтому все прогнозы о том, что политической системе России грозит крах — ничем не подкрепленные фантазии.

Президент России в ходе совещания о ситуации в приграничных регионах России заявил, что цель ворвавшихся в Курскую область украинских боевиков — раскачка внутриполитической ситуации в стране. Путин не исключил, что это не последняя попытка противника, поэтому потребовал выдворить украинских военных, а после провести укрепление границы.