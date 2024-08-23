Усманов назвал западные санкции в отношении предпринимателей РФ большой ошибкой

Фото: Freepik

Запад колоссально ошибся, введя санкции против российских предпринимателей. Об этом заявил бизнесмен Алишер Усманов в беседе с газетой Corriere della Sera.

Он объяснил, что предприниматели не влияют на решения, но хорошо знают западные и восточные страны, поэтому сформировали транснациональные компании и вложились в зарубежные проекты. Также из-за введенных ограничений российские бизнесмены начали инвестировать в проекты на родине, не питая иллюзий по поводу беспристрастности судебной системы Запада.

«Вместо того чтобы заниматься своим здоровьем и благотворительностью, я трачу силы на борьбу против санкций и абсурдного политического преследования, развязанного против меня в Германии», — сказал Усманов.

Ранее владелец студии красоты Мария Екимова рассказала, что доход увеличился на 30% после начала действия санкций против России. Предприниматель отметила, что женщины все равно будут наряжаться и покупать лучшую косметику, невзирая на обстановку в мире.

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

«Цинично и расточительно». Депутат Останина — о гонораре Shaman’а в Оренбурге

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

Ненависть, инфантилизм и убийства. Кто такие инцелы

Armin Lotfi

Свыше 120 миллионов в год. Завод в Ногинске раскрыл секреты производства косметики

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте