Усманов назвал западные санкции в отношении предпринимателей РФ большой ошибкой

Запад колоссально ошибся, введя санкции против российских предпринимателей. Об этом заявил бизнесмен Алишер Усманов в беседе с газетой Corriere della Sera .

Он объяснил, что предприниматели не влияют на решения, но хорошо знают западные и восточные страны, поэтому сформировали транснациональные компании и вложились в зарубежные проекты. Также из-за введенных ограничений российские бизнесмены начали инвестировать в проекты на родине, не питая иллюзий по поводу беспристрастности судебной системы Запада.

«Вместо того чтобы заниматься своим здоровьем и благотворительностью, я трачу силы на борьбу против санкций и абсурдного политического преследования, развязанного против меня в Германии», — сказал Усманов.

Ранее владелец студии красоты Мария Екимова рассказала, что доход увеличился на 30% после начала действия санкций против России. Предприниматель отметила, что женщины все равно будут наряжаться и покупать лучшую косметику, невзирая на обстановку в мире.