Создатель студии красоты Екимова рассказала об увеличении дохода на 30%, несмотря на санкции

Предприниматель из Тюмени, создатель студии красоты Мария Екимова в беседе с «ФедералПресс» рассказала об увеличении дохода на 30% после начала действия антироссийских санкций.

Собеседница издания считает, что девушки будут наряжаться и покупать лучшую косметику, не взирая на обстановку вокруг.

«Мне кажется, девушки всегда хотят быть красивыми — это в приоритете, что бы ни случилось», — сказала Екимова.

Ранее СМИ писали, что с российского рынка ушел препарат ботокс. Некоторые салоны красоты перешли на доступный препарат — диспорт, другие же наладили параллельный импорт.

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