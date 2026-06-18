Ушаков заявил об отсутствии успехов в урегулировании с США по Украине

На данный момент дипломатических успехов в урегулировании украинского конфликта между Россией и США нет. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

На вопрос о том, как в Кремле оценивают прогресс в переговорном процессе, Ушаков ответил коротко.

«Пока никаких успехов нет», — процитировало его РИА «Новости».

Ушаков также отметил, что украинскую тему обсудят с американскими представителями — спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого Дома Джаредом Кушнером, — когда они прибудут в Россию. Сейчас оба переговорщика, по его словам, сосредоточены на иранском урегулировании.

Ранее Ушаков отметил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили скорый визит американских представителей в Москву. Дата их приезда пока неизвестна.