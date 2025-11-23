Дату «сверхбольшого» визита Путина в Индию уже согласовали

Ушаков заявил об активной подготовке к визиту Путина в Индию в начале декабря

Подготовительная работа над визитом президента России Владимира Путина в Индию идет сразу в двух странах. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил помощник главы государства по международным делам Павел Ушаков.

Он подчеркнул, что сроки поездки уже согласовали, но назвать конкретную дату отказался, объяснив, что официальное объявление Россия и Индия сделают одновременно.

«Могу сказать, что речь идет о начале декабря», — намекнул Ушаков.

Представитель Кремля добавил, что предстоящий визит Путина в Индию станет «сверхбольшим».

«Самое главное, что этот визит дает возможность реализовать на практике договоренность между премьер-министром [Индии Нарендрой Моди] и российским президентом о том, что они встречаются обязательно каждый год для обстоятельного разговора», — подчеркнул Ушаков.

О декабрьском саммите Россия — Индия в Нью-Дели в понедельник, 17 ноября, объявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что мероприятие пройдет через три недели, не упомянув конкретную дату.