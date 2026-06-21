Западные страны ошибочно рассчитывают нанести поражение России. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для «Вестей» .

По словам Ушакова, западные государства играют в игры, нацеленные на ослабление России, и полагают, что сейчас подходящий момент для отстаивания своих «неконструктивных взглядов». Однако он уверен, что эти расчеты не соответствуют реальности.

Объективно оценить ситуацию, по мнению помощника президента, можно только на основе событий на линии боевого соприкосновения.

«Они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», — добавил помощник президента.

На прошлой неделе в Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг призвал немецких солдат готовиться к войне с Россией.