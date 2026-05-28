Ушаков усомнился, что США «сразу же побегут» исполнять требования Зеленского об оружии

США вряд ли «побегут» выполнять требование президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках оружия для ВСУ. Свои сомнения в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я думаю, что американцам вооружения нужны и в другом месте. Я не думаю, что американцы сразу же побегут выполнять эти просьбы или требования Украины», — подчеркнул Ушаков.

Накануне Зеленский обратился к американскому президенту Дональду Трампу с письмом, в котором пожаловался, что на Украине усугубляется нехватка систем ПВО, особенно средств противоракетной обороны для систем Patriot.