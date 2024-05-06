Ушаков рассказал о встрече Путина и Пашиняна 8 мая в Москве | 360°

Власть 06 мая 2024, 17:49 Ушаков рассказал о встрече Путина и Пашиняна 8 мая в Москве Ушаков: Путин и Пашинян расставят на встрече многие точки над i РИА «Новости»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет 8 мая в Москву на юбилейный саммит ЕАЭС, в этот же день он встретится с президентом Владимиром Путиным. Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков заявил РИА «Новости», что эта встреча поможет расставить точки над i в двусторонних отношениях.

«Мы придаем очень важное значение именно этой двусторонней встрече, которая, как мне представляется, поможет расставить многие точки над i», — сказал он.

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Ушаков отметил, что последняя встреча Путина и Пашиняна была в конце декабря 2023 года. После этого лидеры стран практически не общались.

Во вторник, 7 мая, в Кремле пройдет церемония инаугурации выбранного президента России. На торжественное мероприятие пригласили глав всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств. Также на церемонии инаугурации будут присутствовать члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, рассказал Ушаков.