Ушаков пообещал Мишустину вернуть его замов из Китая целыми и невредимыми

Все заместители премьер-министра Михаила Мишустина вернутся из поездки в Китай целыми и невредимыми. Такое обещание дал помощник президента Юрий Ушаков.

Президент Владимир Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19 и 20 мая.

«Российская делегация, как всегда, будет весьма и весьма представительна», — отметил Ушаков.

В число представителей российской стороны войдут первый зампред правительства Денис Мантуров и вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко.

Ушаков также раскрыл подробности предстоящей поездки и рассказал, что главы России и Китая подпишут декларацию о многополярном мире. Встреча лидеров пройдет в узком составе: в ней примут участие все вице-премьеры и несколько федеральных министров. По словам Ушакова, это одна из самых важных частей визита.