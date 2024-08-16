Уровень доверия Путину достиг 80%

В рамках исследования свое мнение высказали полторы тысячи респондентов из 53 регионов и 104 населенных пунктов.

Столько же опрошенных считают, что Путин хорошо работает на своем посту, а 8% придерживаются обратного мнения. Кроме того, 12% респондентов выразили президенту недоверие.

Более половины опрошенных считают, что российское правительство и лично премьер-министр Михаил Мишустин работают, скорее, хорошо. Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, за «Единую Россию» проголосовали бы 44% опрошенных, за КПРФ и ЛДПР — по 9%.

Ранее авторы издания The Foreign Affairs отметили, что политическая система, сложившаяся в России с февраля 2022 года, показала удивительную устойчивость и выдержала все кризисы, с которыми столкнулась.