«Уродливое фрик-шоу». Медведев резко отреагировал на открытие Олимпиады в Париже

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр во Франции. Свое мнение он выразил в соцсети X .

«Полный позор. Сравните это с блестящими Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году и чемпионатом мира по футболу 2018 года, проведенными в России. Хватит смотреть это уродливое фрик-шоу», — написал политик.

Ранее в Париже на открытии Игр показали пародию на христианский сюжет «Тайная вечеря», в которой апостолов Христа сыграли трансвеститы.

Международный олимпийский комитет (МОК) извинился за скандальную церемонию открытия Олимпиады в Париже. Там отметили, что МОК не собирался проявлять неуважение к какой-либо религии. Кроме того, видео с мероприятия пропало с официального канала МОК и сайта Игр.