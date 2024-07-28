«Уродливое фрик-шоу». Медведев резко отреагировал на открытие Олимпиады в Париже

Медведев сравнил церемонию открытия Игр в Париже с фрик-шоу

Фото: РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр во Франции. Свое мнение он выразил в соцсети X.

«Полный позор. Сравните это с блестящими Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году и чемпионатом мира по футболу 2018 года, проведенными в России. Хватит смотреть это уродливое фрик-шоу», — написал политик.

Ранее в Париже на открытии Игр показали пародию на христианский сюжет «Тайная вечеря», в которой апостолов Христа сыграли трансвеститы.

Международный олимпийский комитет (МОК) извинился за скандальную церемонию открытия Олимпиады в Париже. Там отметили, что МОК не собирался проявлять неуважение к какой-либо религии. Кроме того, видео с мероприятия пропало с официального канала МОК и сайта Игр.

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