Умер первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов

Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте мэра.

Старовойтов умер 30 июня, не дожив всего двух недель до очередного дня рождения.

Политик окончил юридический факультет Владимирского государственного университета имени Столетовых и работал в правительстве Москвы с 2010 года. Автор десятков федеральных законов в сфере государственного и регионального управления.

«На всех постах, которые занимал Алексей Вячеславович, его отличали высочайший профессионализм, ответственность, трудолюбие, отзывчивость и интеллигентность», — указали в некрологе.

Причины смерти официально не сообщаются. По данным «Известий», у чиновника не выдержало сердце, его тело нашла дома жена.