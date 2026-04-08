Умер первый президент Тувы

Первый президент Тувы Шериг-оол Ооржак скончался на 84-м году жизни. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

«Тува понесла невосполнимую утрату. Ушел из жизни выдающийся государственный деятель, первый президент республики Шериг-оол Дизижикович Ооржак», — написал он.

Ховалыг добавил, что Шериг-оол Ооржак был человеком исключительной преданности делу. Он назвал примером служения людям путь экс-главы республики — от сельскохозяйственного специалиста до руководителя высшего звена.

«Благодаря его мудрости, безграничной любви к народу и твердой воле Туве удалось сохранить стабильность и заложить фундамент для развития», — заключил глава региона.

Шериг-оол Ооржак был первым и единственным президентом Тувы с 1992 по 2002 год, а затем до 2007 года возглавлял правительство республики.

